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Au lieu de les offrir à des proches

Économiser grâce aux cartes-cadeaux? «Ça peut devenir super intéressant»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 27 octobre 2026 11:04

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Économiser grâce aux cartes-cadeaux? «Ça peut devenir super intéressant»
Il est possible de réaliser des économiques grâce aux cartes-cadeaux. / Adobe Stock

Les cartes-cadeaux sont souvent achetées avec l’objectif de les offrir à des proches, mais saviez-vous qu’il est possible de réaliser des économies grâce à elles?

C’est ce qu’explique le nouveau chroniqueur de L’instinct Marie-Eve, Karl Rettino-Parazelli. 

Le journaliste économique au magazine L’Actualité souligne qu’il faut surveiller les promotions. 

Écoutez sa chronique au micro de Marie-Eve Tremblay, mardi. 

Il est possible d’avoir des cartes-cadeaux qu’on peut appeler en rabais, c’est-à-dire des cartes-cadeaux dont la valeur est plus grande que le montant qu’on paie. [...] Si on en achète plusieurs pour des commerces dans lesquels on va souvent, on peut rapidement économiser des dizaines de dollars.»

Karl Rettino-Parazelli

Autre sujet abordé

  • Comment se protéger d’une hausse du taux directeur?

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