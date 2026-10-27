Au lieu de les offrir à des proches

Les cartes-cadeaux sont souvent achetées avec l’objectif de les offrir à des proches, mais saviez-vous qu’il est possible de réaliser des économies grâce à elles?

C’est ce qu’explique le nouveau chroniqueur de L’instinct Marie-Eve, Karl Rettino-Parazelli.

Le journaliste économique au magazine L’Actualité souligne qu’il faut surveiller les promotions.

Écoutez sa chronique au micro de Marie-Eve Tremblay, mardi.