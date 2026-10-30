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Nommée directrice de cabinet au PQ

«Jacinthe-Eve Arel a frayé avec tout ce qu'il y a de conspis québécois»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 octobre 2026 06:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Jacinthe-Eve Arel a frayé avec tout ce qu'il y a de conspis québécois»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

La nomination de la commentatrice et ex-candidate caquiste Jacinthe-Eve Arel à titre de chef de cabinet du ministre délégué à l'Efficacité gouvernementale du Parti québécois fait réagir.

Tout en lui reconnaissant le droit à ses opinions politiques et ses accointances avec les trumpistes, Patrick Lagacé s'étonne vivement de ce choix politique en rappelant ses prises de position passées, ses accointances avec la mouvance conspirationniste ainsi que la suppression récente de son compte X.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé vendredi matin.

Autres sujets abordés

  • Élections de mi-mandat aux États-Unis;
  • Sommet Canada-Union européenne à Montréal;
  • Avenir de Santé Québec et mise en garde de Christian Dubé;
  • Délais chirurgicaux en Outaouais;
  • Nomination d'Alex Boissonneault;
  • Manifestations en France;
  • Impasse politique en Israël;
  • Réunion du G20 à Atlanta;
  • Crise et enquêtes au SPVM;
  • Meurtres résolus à Montréal.

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