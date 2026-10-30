Nommée directrice de cabinet au PQ

La nomination de la commentatrice et ex-candidate caquiste Jacinthe-Eve Arel à titre de chef de cabinet du ministre délégué à l'Efficacité gouvernementale du Parti québécois fait réagir.

Tout en lui reconnaissant le droit à ses opinions politiques et ses accointances avec les trumpistes, Patrick Lagacé s'étonne vivement de ce choix politique en rappelant ses prises de position passées, ses accointances avec la mouvance conspirationniste ainsi que la suppression récente de son compte X.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé vendredi matin.

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