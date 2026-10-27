Un groupe Facebook pour se moquer d'elle

Imaginez avoir le courage de dénoncer votre agresseur sexuel et en être ridiculisé près de 20 ans plus tard. C’est ce que vit présentement la chanteuse et animatrice Nathalie Simard.

Celle-ci a pris la parole pour dénoncer la création d’un groupe Facebook nommé «Je n’aime pas Nathalie Simard» dans lequel des personnes malintentionnées se permettent des railleries déplacées à l’endroit de la chanteuse, notamment concernant son passé de victime d’agression sexuelle alors qu’elle n’était qu’une enfant de 9 ans.

Écoutez Nathalie Simard, chanteuse et animatrice, dénoncer les attaques dont elle est victime sur les réseaux sociaux à Lagacé le matin.