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Délais dans le système de santé

Cancer: «On veut juste savoir c'est quoi ses chances, avoir un peu d'espoir»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 octobre 2026 07:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Cancer: «On veut juste savoir c'est quoi ses chances, avoir un peu d'espoir»
Josée Lebeau et Stéphane Monpetit dans les studios du 98.5 pour témoigner des problèmes du système de santé au Québec. / Cogeco Média

Les témoignages dans l’espace public concernant les enjeux et les délais dans le milieu de la santé au Québec se multiplient. Les chiffres dévoilés sont rarement encourageants et derrière ces données se cachent des humains qui craignent de voir leur espérance de vie être réduite drastiquement. 

Patrick Lagacé reçoit mardi un couple dont le quotidien a été complètement chamboulé. Josée Lebeau, 56 ans, est atteinte d’un cancer avec des métastases aux poumons, au foie et au cerveau. Son conjoint, Stéphane Monpetit, l’accompagne dans cette épreuve, mais il est lui aussi atteint d’un cancer. 

Son pronostic n’est pas aussi critique que celui de Josée. Pourtant, 17 jours après avoir reçu la terrible nouvelle d’un cancer métastatique, la quinquagénaire attend toujours de voir un oncologue. 

Pendant ce temps, elle perd des facultés cognitives et craint que la maladie n’évolue rapidement, compliquant la suite des choses. 

Écoutez le témoignage troublant du couple, mardi, au micro de Patrick Lagacé. 

Stéphane et Josée, qui ont attendu une vingtaine d’heures à l’urgence, puisqu’elle n’a pas de médecin de famille, ont notamment dû annoncer la nouvelle à ses enfants dans un couloir d’hôpital bondé. 

«On a annoncé ça à ses enfants dans le corridor de l’urgence où il y avait des civières qui passaient entre nous. Ça été très dur. Il n’y avait pas de chambre. [...] C’était inhumain.»

Stéphane Monpetit

Quelle est la suite pour le couple, maintenant?

«On ne le sait pas. [...] Je ne suis même pas sûre que je sais tous les endroits où j’ai des métastases.»

Josée Lebeau

«On pensait être pris en main à partir du moment où on a vu le premier médecin et ce n’est pas le cas. On veut juste savoir c’est quoi ses chances, est-ce qu’elle a deux semaines, deux ans? Est-ce qu’il y a une chance de traitement? On a aucune réponse. On veut avoir un peu d’espoir, mais personne ne nous dit rien.»

Stéphane Monpetit

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