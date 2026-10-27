Délais dans le système de santé

Les témoignages dans l’espace public concernant les enjeux et les délais dans le milieu de la santé au Québec se multiplient. Les chiffres dévoilés sont rarement encourageants et derrière ces données se cachent des humains qui craignent de voir leur espérance de vie être réduite drastiquement.

Patrick Lagacé reçoit mardi un couple dont le quotidien a été complètement chamboulé. Josée Lebeau, 56 ans, est atteinte d’un cancer avec des métastases aux poumons, au foie et au cerveau. Son conjoint, Stéphane Monpetit, l’accompagne dans cette épreuve, mais il est lui aussi atteint d’un cancer.

Son pronostic n’est pas aussi critique que celui de Josée. Pourtant, 17 jours après avoir reçu la terrible nouvelle d’un cancer métastatique, la quinquagénaire attend toujours de voir un oncologue.

Pendant ce temps, elle perd des facultés cognitives et craint que la maladie n’évolue rapidement, compliquant la suite des choses.

Écoutez le témoignage troublant du couple, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Stéphane et Josée, qui ont attendu une vingtaine d’heures à l’urgence, puisqu’elle n’a pas de médecin de famille, ont notamment dû annoncer la nouvelle à ses enfants dans un couloir d’hôpital bondé.