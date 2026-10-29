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Hausse salariale de 23 % sur six ans

Montréal s'entend avec ses 6600 cols bleus: «Avant, on était devant l'absurde»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 29 octobre 2026 12:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Montréal s'entend avec ses 6600 cols bleus: «Avant, on était devant l'absurde»
Claude Pinard dans les studios du 98.5, le 29 octobre 2026. / Cogeco Média

La Ville de Montréal s’est entendue avec ses quelque 6 600 cols bleus pour leur consentir une hausse de salaire globale de plus de 23 % sur six ans.

Les membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal ont voté à plus de 78 % en faveur de l’entente au terme d’un scrutin qui s’est conclu jeudi matin.

Même si ce dossier est maintenant clos, le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Claude Pinard, admet que la métropole fait encore face à d’importants défis.

Le sentiment de sécurité, la propreté, mais également l’entretien des infrastructures, dont le déficit de maintien est estimé à 5,6 milliards de dollars, sont au cœur des priorités des citoyens et de l’administration.

Écoutez à ce sujet le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Claude Pinard, commenter la dernière convention collective et répondre aux questions des citoyens sur les enjeux auxquels fait face la Ville.

«On était devant l'absurde [...] la difficulté, c'est que si tu mettais les mains sur le volant, ça coûtait 25 cennes de plus de l'heure. [...] Là, on avait des heures de lunch qui prenaient 1 h et demie parce qu'ils étaient en transport. Tout ça, c'est terminé.»

Claude Pinard

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