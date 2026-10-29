Hausse salariale de 23 % sur six ans

La Ville de Montréal s’est entendue avec ses quelque 6 600 cols bleus pour leur consentir une hausse de salaire globale de plus de 23 % sur six ans.

Les membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal ont voté à plus de 78 % en faveur de l’entente au terme d’un scrutin qui s’est conclu jeudi matin.

Même si ce dossier est maintenant clos, le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Claude Pinard, admet que la métropole fait encore face à d’importants défis.

Le sentiment de sécurité, la propreté, mais également l’entretien des infrastructures, dont le déficit de maintien est estimé à 5,6 milliards de dollars, sont au cœur des priorités des citoyens et de l’administration.

Écoutez à ce sujet le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Claude Pinard, commenter la dernière convention collective et répondre aux questions des citoyens sur les enjeux auxquels fait face la Ville.