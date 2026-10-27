11 ans après le jugement historique

Onze ans après le jugement historique contre les cigarettiers, les victimes québécoises du tabac réclament le versement immédiat de la moitié de leurs indemnités.

Face à l’engorgement administratif — avec plus de 85 000 dossiers ouverts au Québec et des délais considérables à Santé Québec —, les avocats du recours collectif ont déposé une requête pour obtenir des paiements intérimaires de 50 %.

Les victimes, souvent vieillissantes ou lourdement malades, craignent de mourir avant de voir la couleur de leur argent, issu d'une cagnotte de plus de 4 milliards de dollars déjà sécurisée.

Écoutez Any Guillemette, journaliste de Cogeco Nouvelles, expliquer le tout, mardi à La commission.