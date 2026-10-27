Sur les applications comme Waze et Google Maps

Utilisez-vous des applications comme Waze ou Google Maps pour repérer les radars photo et identifier où se trouvent les policiers?

Sur la route 175 dans le parc des Laurentides entre Québec et le Saguenay, une baisse de 45% des constats de vitesse a été constatée. Depuis 2024, le nombre d’automobilistes qui se sont fait pincer à plus de 120 km/h est passé de 3 391 à 1 838.

Qu’est-ce qui explique cette diminution? En partie l’utilisation des applications qui signalent les policiers et les radars photo.

Face à cette situation, les corps de police doivent-ils revoir leur méthode?

Écoutez André Durocher, directeur de la Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière, à L’instinct Marie-Eve.