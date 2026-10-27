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Sur les applications comme Waze et Google Maps

Radars photo signalés: «Si ça peut aider à faire baisser la vitesse, tant mieux»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 27 octobre 2026 10:30

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Radars photo signalés: «Si ça peut aider à faire baisser la vitesse, tant mieux»
Les radars photos sont souvent signalés sur les applications comme Waze et Google Maps. / Adobe Stock

Utilisez-vous des applications comme Waze ou Google Maps pour repérer les radars photo et identifier où se trouvent les policiers? 

Sur la route 175 dans le parc des Laurentides entre Québec et le Saguenay, une baisse de 45% des constats de vitesse a été constatée. Depuis 2024, le nombre d’automobilistes qui se sont fait pincer à plus de 120 km/h est passé de 3 391 à 1 838. 

Qu’est-ce qui explique cette diminution? En partie l’utilisation des applications qui signalent les policiers et les radars photo. 

Face à cette situation, les corps de police doivent-ils revoir leur méthode?

Écoutez André Durocher, directeur de la Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière, à L’instinct Marie-Eve. 

«La seule chose qu’il faut regarder, c’est quel est l’objectif. Est-ce que l’objectif est de donner des constats d’infraction ou de faire diminuer la vitesse. Si ça peut contribuer à faire baisser la vitesse, tant mieux.»

André Durocher

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