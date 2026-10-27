Réforme de la «Loi sur les Indiens»

Ottawa a exprimé sa volonté de réformer ou d'abolir la Loi sur les Indiens.

Rappelant ses origines de 1876 et affirmant qu'elle a servi de modèle à l'apartheid sud-africain, Stéphane Gendron rejette l'idée d'une intégration précipitée sans respect des traités historiques.

Il a salué avec enthousiasme le leadership du premier ministre manitobain Wab Kinew et a insisté sur l'enjeu primordial du partage équitable des ressources naturelles sur les territoires autochtones.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, à ce sujet mardi à Lagacé le matin.