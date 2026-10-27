Réforme de la «Loi sur les Indiens»

Ottawa a exprimé sa volonté de réformer ou d'abolir la Loi sur les Indiens.
Rappelant ses origines de 1876 et affirmant qu'elle a servi de modèle à l'apartheid sud-africain, Stéphane Gendron rejette l'idée d'une intégration précipitée sans respect des traités historiques.
Il a salué avec enthousiasme le leadership du premier ministre manitobain Wab Kinew et a insisté sur l'enjeu primordial du partage équitable des ressources naturelles sur les territoires autochtones.
Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, à ce sujet mardi à Lagacé le matin.
«L'Afrique du Sud débarque au Canada pour s'inspirer du système de la Loi sur les Indiens et des réserves au Canada pour établir le régime d'apartheid par la suite.»