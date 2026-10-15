Déneigement: la Ville de Montréal prépare une offensive majeure

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, annonce un vaste plan d'action pour affronter l'hiver à venir, axé sur la gestion du déneigement et la réparation des nids-de-poule.

La Ville investit 13,3 millions de dollars pour faire l'acquisition de 43 nouveaux équipements lourds, comme des souffleuses, des déglaceuses, des tracteurs-chargeurs et réserve 2,5 millions de dollars supplémentaires pour soutenir directement les opérations des arrondissements.

En parallèle, une offensive majeure est lancée contre les nids-de-poule, grâce à la création d'une cellule de 24 experts col bleu spécialisés dans le machinisme et au lancement d'appels d'offres privés pour accélérer le colmatage mécanisé des voies de la métropole.

Écoutez la mairesse de Montréal, , aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.