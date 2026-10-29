Une histoire troublante

Le journaliste d’enquête Tristan Péloquin rapporte dans La Presse l’histoire troublante de Nicole Mourgue, une femme de 76 ans endeuillée et vulnérable qui s’est liée avec Angelo Guilbeault, propriétaire d'un salon funéraire, et sa conjointe, Nathalie Bélanger.

Rapidement devenu proche de la dame, le couple a pris le contrôle de ses finances et obtenu une procuration avant d'être désigné légataire universel d'un patrimoine évalué à 1,7 million de dollars, incluant sa maison.

Alertés par des rénovations suspectes et des retraits d'argent fréquents, les voisins et les services sociaux ont dû intervenir d'urgence pour lui venir en aide et modifier son testament.

Écoutez le journaliste Tristan Péloquin faire le point, jeudi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.