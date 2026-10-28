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Un projet de 90 à 140G$

TGV d'Alto: refuser le projet, c'est isoler le Québec face à l'Ontario ?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 28 octobre 2026 13:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
TGV d'Alto: refuser le projet, c'est isoler le Québec face à l'Ontario ?
La commission / Cogeco Média

En campagne électorale, le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon a promis aux Québécois qu'il retirerait la province du projet de train à grande vitesse Québec-Toronto.

Que pensez-vous du projet de TGV?

Écoutez les animateurs de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, commenter divers sujets d'actualité, mercredi.

«Si le Québec dit non et qu'Ottawa dit: "Parfait, on va développer le corridor Toronto–Ottawa", ce serait une très, très mauvaise nouvelle [...] on va déplacer les centres décisionnels vers l'Ontario.»

Nathalie Normandeau

«On a des rails au Québec qui ne sont pas utilisés parce qu'on a abandonné le ferroviaire. [...] C'est dommage qu'on mette tous nos œufs dans le même panier Montréal–Toronto plutôt que de redévelopper nos lignes régionales.»

Luc Ferrandez

Autres sujets abordés

  • En boudant le dîner officiel du Sommet Canada-UE parce qu'Ottawa lui refuse une allocution officielle, Paul St-Pierre Plamondon nuit-il aux intérêts économiques du Québec plutôt que de les défendre?
  • Grave accident de TGV en Espagne.

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