Un projet de 90 à 140G$

En campagne électorale, le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon a promis aux Québécois qu'il retirerait la province du projet de train à grande vitesse Québec-Toronto.

Que pensez-vous du projet de TGV?

Écoutez les animateurs de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, commenter divers sujets d'actualité, mercredi.