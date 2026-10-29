Ils remportent la Série mondiale

Pour la première fois en 58 ans d’histoire, les Brewers de Milwaukee ont remporté les grands honneurs de la Série mondiale en battant les Rays de Tampa Bay en cinq rencontres.

Cette victoire surprise consacre le sacre inespéré de l’un des plus modestes marchés du baseball majeur face aux puissances financières de la ligue, portée par un personnel de lanceurs dominant et les prouesses de William Contreras.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter le triomphe des Brewers face aux Rays en finale de la Série mondiale de baseball.

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