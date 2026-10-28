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20, 21 et 22 octobre 2027

Tournée Midnight mon amour: Charlotte Cardin ajoute deux dates au Centre Bell

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 octobre 2026 09:36

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Tournée Midnight mon amour: Charlotte Cardin ajoute deux dates au Centre Bell
Charlotte Cardin en novembre 2025, alors qu'elle se produisait sur les Champs-Élysées, à Paris, en France. / AP Photo/Thibault Camus

Devant l'engouement des admirateurs pour la prévente des billets de son spectacle au Centre Bell le 20 octobre 2027, Charlotte Cardin a annoncé l'ajout de deux dates supplémentaires, les 21 et 22 octobre prochain. 

Les billets pour ces nouvelles dates s'envolent déjà à vive allure, confirmant l'immense engouement pour l'artiste québécoise.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé

  • Écartée d’Eurovision: Éléonore Lagacé réagit sur ses réseaux sociaux.

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