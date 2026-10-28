20, 21 et 22 octobre 2027

Devant l'engouement des admirateurs pour la prévente des billets de son spectacle au Centre Bell le 20 octobre 2027, Charlotte Cardin a annoncé l'ajout de deux dates supplémentaires, les 21 et 22 octobre prochain.

Les billets pour ces nouvelles dates s'envolent déjà à vive allure, confirmant l'immense engouement pour l'artiste québécoise.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

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