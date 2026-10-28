 Aller au contenu
Plus d'une femme sur 10

Marcher seule le soir: pourquoi tant de femmes en ont peur?

par 98.5

0:00
6:00

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 octobre 2026 09:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel

et autres

Marcher seule le soir: pourquoi tant de femmes en ont peur?
Alors que 97 % des hommes affirment se sentir en sécurité lorsqu'ils marchent dans leur quartier la nuit, cette proportion chute à 87 % chez les femmes. / luchschenF/Adobe Stock

Une étude de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) démontre un écart important entre le sentiment de sécurité des Québécoises et celui des Québécois.

Alors que 97 % des hommes affirment se sentir en sécurité lorsqu'ils marchent dans leur quartier la nuit, cette proportion chute à 87 % chez les femmes.

La journaliste Valérie Lebeuf et la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel témoignent de ce sentiment constant de méfiance qui règne chez les femmes dans l'espace public.

Écoutez à ce sujet les témoignages de deux collaboratrices à Lagacé le matin, ce mercredi.

«Depuis qu’on est jeunes, on se fait dire : "Fais attention, ne marche pas trop tard le soir." Ce sont des messages qui nous ont été transmis. Moi, me promener avec mes clés dans la main, je le fais souvent aussi. Dès qu’on perçoit un danger ou un comportement un peu louche, on est pas mal plus à l’affût que les hommes.»

Bénédicte Lebel

«On en vient même à appeler notre conjoint pour lui dire : "Je sors du métro le soir et je me rends à ma voiture. Je reste en ligne avec toi juste le temps d'arriver pour m'assurer que tout va bien." Parce que ça aussi, ça fait partie de notre réalité : on se dit que s'il arrive quelque chose, au moins quelqu'un est au bout du fil.»

Valérie Lebeuf

Vous aimerez aussi

Reporter l'Halloween au vendredi: un débat qui enflamme le Québec
Lagacé le matin
Reporter l'Halloween au vendredi: un débat qui enflamme le Québec
0:00
4:53
Deux TGV se percutent en Espagne: au moins 68 morts
Lagacé le matin
Deux TGV se percutent en Espagne: au moins 68 morts
0:00
3:40
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Pourquoi commenter des publications chocs nourrit-il l’algorithme à notre insu?
Rattrapage
Propos polarisants en ligne
Pourquoi commenter des publications chocs nourrit-il l’algorithme à notre insu?
Tournée Midnight mon amour: Charlotte Cardin ajoute deux dates au Centre Bell
Rattrapage
20, 21 et 22 octobre 2027
Tournée Midnight mon amour: Charlotte Cardin ajoute deux dates au Centre Bell
Jacob Fowler sensationnel: un «heureux problème» pour le Canadien?
Rattrapage
Il frustre les Blues de St. Louis
Jacob Fowler sensationnel: un «heureux problème» pour le Canadien?
«Je pense que Carney prépare une série de mauvais coups»
Rattrapage
Bisbille Québec-Ottawa
«Je pense que Carney prépare une série de mauvais coups»
Israël: «On risque de s'embourber dans des négociations interminables»
Rattrapage
Netanyahou obtient 54 sièges à l'élection
Israël: «On risque de s'embourber dans des négociations interminables»
Billets pour justifier le télétravail: le cri du cœur d’un médecin de famille
Rattrapage
Des conséquences sur le système de santé
Billets pour justifier le télétravail: le cri du cœur d’un médecin de famille
L'Australie veut interdire les robots conversationnels intimes pour enfants
Rattrapage
Amitié avec une IA
L'Australie veut interdire les robots conversationnels intimes pour enfants
Allégations d'agressions au Nordik Spa: «C'est grave et inacceptable»
Rattrapage
Chelsea
Allégations d'agressions au Nordik Spa: «C'est grave et inacceptable»
Deux TGV se percutent en Espagne: au moins 68 morts
Rattrapage
Au sud de Madrid
Deux TGV se percutent en Espagne: au moins 68 morts
«Je te gage 25 cents que Paul St-Pierre Plamondon va aller au souper»
Rattrapage
Sommet Canada-Union européenne
«Je te gage 25 cents que Paul St-Pierre Plamondon va aller au souper»
Fin du changement d'heure: l'avis tranché d'une experte du sommeil
Rattrapage
Quel est le meilleur choix santé?
Fin du changement d'heure: l'avis tranché d'une experte du sommeil
Santé mentale et aide médicale à mourir: «Il faut trouver un encadrement»
Rattrapage
Gouvernement fédéral
Santé mentale et aide médicale à mourir: «Il faut trouver un encadrement»
Hausse de taux: «La Banque est prise un peu dans une situation impossible»
Rattrapage
Le Québec écope plus que le reste du pays
Hausse de taux: «La Banque est prise un peu dans une situation impossible»
Sommet Canada-UE: «L'erreur fondamentale, c'est Mark Carney qui l'a faite»
Rattrapage
Une bonne vieille chicane Ottawa-Québec
Sommet Canada-UE: «L'erreur fondamentale, c'est Mark Carney qui l'a faite»