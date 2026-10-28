Plus d'une femme sur 10

Une étude de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) démontre un écart important entre le sentiment de sécurité des Québécoises et celui des Québécois.

Alors que 97 % des hommes affirment se sentir en sécurité lorsqu'ils marchent dans leur quartier la nuit, cette proportion chute à 87 % chez les femmes.

La journaliste Valérie Lebeuf et la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel témoignent de ce sentiment constant de méfiance qui règne chez les femmes dans l'espace public.

Écoutez à ce sujet les témoignages de deux collaboratrices à Lagacé le matin, ce mercredi.