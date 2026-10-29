Une histoire choquante

Sous la plume de Tristan Péloquin, La Presse révèle, jeudi, l'histoire troublante de Nicole Mourgue, une Montréalaise endeuillée et vulnérable qui semble s'être retrouvée sous l'emprise du propriétaire d'un salon funéraire, Angelo Guilbault, et de sa conjointe et employée, Nathalie Bélanger.

Après la signature d'une procuration et d'un testament léguant tous ses biens au couple, des amis et proches ont commencé à se poser des questions, menant à une intervention des services sociaux et à une enquête policière entourant d'étranges retraits bancaires ainsi que le sabotage de la voiture de la dame.

Écoutez Patrick Lagacé commenter une histoire qui s'apparente à de la maltraitance envers une aînée, jeudi, dans son tour d'horizon.

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