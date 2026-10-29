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Une histoire choquante

Aînée sous emprise: «La Corporation des thanatologues est aux abonnés absents»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 octobre 2026 06:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Aînée sous emprise: «La Corporation des thanatologues est aux abonnés absents»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Sous la plume de Tristan Péloquin, La Presse révèle, jeudi, l'histoire troublante de Nicole Mourgue, une Montréalaise endeuillée et vulnérable qui semble s'être retrouvée sous l'emprise du propriétaire d'un salon funéraire, Angelo Guilbault, et de sa conjointe et employée, Nathalie Bélanger.

Après la signature d'une procuration et d'un testament léguant tous ses biens au couple, des amis et proches ont commencé à se poser des questions, menant à une intervention des services sociaux et à une enquête policière entourant d'étranges retraits bancaires ainsi que le sabotage de la voiture de la dame. 

Écoutez Patrick Lagacé commenter une histoire qui s'apparente à de la maltraitance envers une aînée, jeudi, dans son tour d'horizon.

Autres sujets abordés

  • Paul St-Pierre Plamondon avertit l'Union européenne qu'une entente signée sans l'aval du Québec pourrait ne pas être appliquée;
  • Des rapports du renseignement canadien signalent des menaces alarmantes pesant sur la communauté juive au pays;
  • Le décompte électoral serré en Israël, une proposition de pourparlers de paix de J.D. Vance avec l'Iran et le lourd bilan de la collision ferroviaire en Espagne;
  • Arrestation de Jonathan Hébert à Longueuil pour de nouvelles sollicitations auprès d'une adolescente;
  • Les ambitions olympiques de la mairesse de Montréal.

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