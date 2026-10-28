Rien ne va plus pour le CF

Les nombreux déboires du CF Montréal, tant sur le terrain qu'à l'extérieur de celui-ci, alimentent de nombreuses rumeurs au sujet de l'avenir du club.
La machine à rumeurs a notamment été alimentée par l'intérêt manifesté par l'homme d'affaires Luc Poirier pour le club.
Dans tous les cas, le journaliste sportif Jeremy Filosa fera la lumière sur ces rumeurs au micro de l'animateur Mario Langlois, à 18 h 30, mercredi.
Écoutez la revue de l'actualité sportive de Jérémie Rainville, mercredi, au Québec maintenant.
«On voulait faire avec le CF Montréal un documentaire du même style que ce qui a été fait avec les Canadiens et les Alouettes. On est en plein tournage présentement, et il semblerait que la direction a dit : "On arrête tout ça là, ça suffit-là."»
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