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Villeneuve, l'ascension d'une légende

«Ça a dépassé mes attentes et elles étaient très élevées» -Philippe Laguë

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 octobre 2026 19:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Ça a dépassé mes attentes et elles étaient très élevées» -Philippe Laguë
Rémi Goulet, qui personnifie Gilles Villeneuve, lors du Festival de Toronto, en septembre. / PC/Laura Proctor

Près de 45 ans après son départ tragique, Gilles Villeneuve aura droit à son biopic, Villeneuve, l'ascension d'une légende. Le film sortira sur les écrans québécois au début du mois de novembre.

Écoutez Philippe Laguë, longtemps critique automobile et spécialiste de Formule 1, en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le film, produit par Christian Larouche avec un budget record de 15 millions de dollars, retrace la carrière de Gilles Villeneuve à ses débuts, notamment, lors du Grand Prix de Trois-Rivières en 1976, en Fromule Atlantique.

«Les autos... La reconstitution d'époque... Le fameux Grand Prix de Trois-Rivières, en 1976 où Gilles Villeneuve va planter trois pilotes de Formule un qui sont invités pour le Grand Prix. Un des trois pilotes, c'est James Hunt. Puis, James Hunt, à la fin de cette année-là, il va être champion du monde de Formule 1. Gilles, là, il ne l'a pas battu: il l'a planté. Il a fini avec dix secondes d'avance sur Alan Jones, qui était déjà en F1, et sur James Hunt.»

Philippe Laguë

Rémi Goulet et Rosalie Bonenfant donnent des frissons de par leur jeu, selon Philippe Laguë.

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