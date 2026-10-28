Près de 45 ans après son départ tragique, Gilles Villeneuve aura droit à son biopic, Villeneuve, l'ascension d'une légende. Le film sortira sur les écrans québécois au début du mois de novembre.

Écoutez Philippe Laguë, longtemps critique automobile et spécialiste de Formule 1, en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le film, produit par Christian Larouche avec un budget record de 15 millions de dollars, retrace la carrière de Gilles Villeneuve à ses débuts, notamment, lors du Grand Prix de Trois-Rivières en 1976, en Fromule Atlantique.