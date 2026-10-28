Quel est le meilleur choix santé?

Alors que le Québec s'apprête à reculer l'heure ce week-end, le débat sur l'abolition du changement d'heure refait surface.
La chercheuse en médecine du sommeil Nadia Gosselin confirme le consensus scientifique: cesser de changer l'heure est bénéfique pour limiter les risques cardiovasculaires, les accidents de la route et les troubles de l'humeur.
Face au dilemme entre l'heure normale et l'heure avancée, l'experte prône sans hésiter l'heure normale à l'année.
Écoutez ses explications à ce sujet, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.
«D'avoir de la lumière le matin sert à synchroniser notre horloge de 24 heures [...] et c'est aussi extrêmement important pour contrer la dépression saisonnière.»