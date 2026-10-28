Des conséquences sur le système de santé

Consulter un médecin seulement et uniquement pour obtenir une prescription médicale autorisant le télétravail?

C'est apparemment populaire... chez les employés de la fonction publique.

Selon une médecin de famille de Gatineau, au moins 90 % de ces requêtes — formulées majoritairement par des fonctionnaires — ne reposent sur aucune justification clinique valable.

En monopolisant de précieux rendez-vous pour de simples désaccords professionnels ou de l'anxiété liée au retour en présentiel, ces demandes contribuent directement à engorger le système de santé québécois au détriment de patients réellement malades.

Écoutez Karine Lemyre, médecin de famille à Gatineau, faire le point à Lagacé le matin mercredi.