Propos polarisants en ligne

Dans un monde où les algorithmes modèlent l'opinion publique, répondre à des propos polarisants produit souvent l’effet contraire de celui recherché...

Frédéric Labelle décortique une stratégie populaire née lors de récentes campagnes électorales: couper l'engagement pour étouffer la visibilité de contenus controversés.

En effet, l'algorithme ne fait aucune différence entre un appui et une critique; chaque réaction accroît la portée du message.

Cesser de commenter, de relayer ou de s'indigner permet ainsi de reléguer ces publications aux oubliettes.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout, lors de sa chronique sur les réseaux sociaux, mercredi à Lagacé le matin.