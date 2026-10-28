Visé par une demande d'action collective regroupant près de 150 femmes qui allèguent avoir été agressées par 36 massothérapeutes au Nordik Spa-Village de Chelsea, le Groupe Nordik réagit publiquement après plusieurs semaines de silence.

En entrevue, le chef de l'exploitation et porte-parole Alexandre Cantin assure que l'entreprise applique une politique stricte de tolérance zéro dès la réception d'une plainte et qu'elle ne s'oppose pas au recours collectif afin que toute la lumière soit faite.

Il insiste également sur le déploiement de mesures rigoureuses, telles que des clients mystères et des enregistrements audio en cabine lors des séances, tout en appelant à la création d'un ordre professionnel pour encadrer la pratique de la massothérapie.

Écoutez le gestionnaire répondre aux questions de Patrick Lagacé mercredi matin.