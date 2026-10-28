Une tragédie frappe l’Espagne alors que deux trains à grande vitesse sont entrés en collision au sud de Madrid, près de Tolède.

Le journaliste Romain Chauvet dresse un premier bilan d'au moins 30 morts et de plusieurs dizaines de blessés, un chiffre qui risque de s'alourdir.

Une défaillance d'un système de sécurité suivie d'une erreur humaine expliqueraient pourquoi un convoi a percuté l'arrière d'un train immobilisé sur la même voie. Plusieurs wagons ont déraillé et dévalé une falaise.

Écoutez le journaliste indépendant à Madrid, donner tous les détails, mercredi à Lagacé le matin.