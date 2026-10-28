Bisbille Québec-Ottawa

Alors que Paul St-Pierre Plamondon a encore une fois réclamé, mercredi matin, un droit de parole au sommet Canada-Union européenne à Montréal, Luc Ferrandez propose plutôt de déplacer le regard vers la stratégie économique d'Ottawa.

Selon le chroniqueur, il est paradoxal que le premier ministre canadien soit prêt à bousculer les règles et contourner des lois environnementales pour imposer de mégaprojets d'infrastructures, mais refuse d'ouvrir la porte à une brève allocution du premier ministre de la province hôte.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez concernant la chicane Québec-Ottawa en marge du sommet Canada-UE à Lagacé le matin.