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Bisbille Québec-Ottawa

«Je pense que Carney prépare une série de mauvais coups»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 octobre 2026 09:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Je pense que Carney prépare une série de mauvais coups»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Alors que Paul St-Pierre Plamondon a encore une fois réclamé, mercredi matin, un droit de parole au sommet Canada-Union européenne à Montréal, Luc Ferrandez propose plutôt de déplacer le regard vers la stratégie économique d'Ottawa. 

Selon le chroniqueur, il est paradoxal que le premier ministre canadien soit prêt à bousculer les règles et contourner des lois environnementales pour imposer de mégaprojets d'infrastructures, mais refuse d'ouvrir la porte à une brève allocution du premier ministre de la province hôte. 

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez concernant la chicane Québec-Ottawa en marge du sommet Canada-UE à Lagacé le matin.

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