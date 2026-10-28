Survie de l'équipe à Montréal

La situation du CF Montréal sur le terrain est plutôt catastrophique depuis deux saisons. Et il y a eu de l'action dans les coulisses depuis ce temps.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa résumer la situation et lever le voile sur les possibilités d'une vente ou d'un déménagement de l'équipe avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Selon les informations de Jeremy Filosa, c'est au printemps 2025 que la direction de l'équipe a songé une première fois à vendre l'équipe.