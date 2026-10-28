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Survie de l'équipe à Montréal

CF Montréal: la famille Saputo serait prête à vendre l'équipe

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 octobre 2026 18:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
CF Montréal: la famille Saputo serait prête à vendre l'équipe
Le Stade Saputo, domicile du CF Montréal. / PC/Christopher Katsarov

La situation du CF Montréal sur le terrain est plutôt catastrophique depuis deux saisons. Et il y a eu de l'action dans les coulisses depuis ce temps.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa résumer la situation et lever le voile sur les possibilités d'une vente ou d'un déménagement de l'équipe avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Selon les informations de Jeremy Filosa, c'est au printemps 2025 que la direction de l'équipe a songé une première fois à vendre l'équipe.

«Au printemps dernier, le groupe de propriétaires du CF Montréal s'est réuni pour discuter d'une possible vente de l'équipe. C'était la première fois que j'entendais que l'équipe était ouverte à la possibilité de vendre l'équipe. On a songé annoncer officiellement que l'équipe serait en vente, et finalement, on a changé d'idée. On a plutôt laissé couler en coulisses l'information aux gens du Québec Inc., les gens les plus fortunés au Québec, que ce n'était pas impossible que l'équipe soit ouverte à la vente du club si jamais il y avait preneur. Malheureusement, il n'y a personne qui s'est manifesté à ce moment-là»

Jeremy Filosa

Si le commissaire de la MLS n'a pas voulu parler de déménagement lors de sa visite à Montréal 2025, en coulisses, on en parlait. Plusieurs villes pourraient être intéressées.

Mais le début des travaux de rénovations du Stade olympique ayant été retardé, le stade complètement rénové - avec le nouveau toit - pourrait ouvrir en 2028, au mieux. Or, la MLS va adopter son nouveau calendrier hivernal dès 2027.

«Est-ce que le nouveau commissaire, Larry Berg (...) va leur donner de la latitude, un calendrier particulier à eux pour trois ou quatre ans? Ou est-ce qu'il va dire? On pense que la farce à Montréal a assez duré, puis qu'il il faut aller de l'avant?»

Jeremy Filosa

Si on peut penser que le nouveau commissaire pourrait être flexible, le propriétaire du CF Montréal, Joey Saputo, réfléchit relativement au contrat à long terme avec le Stade olympique.

«Du côté du CF Montréal, on veut des assurances. On veut des assurances que les loges vont être refaites, que les recettes vont être au rendez-vous et qu'on va générer plus d'argent qu'on génère présentement au Stade Saputo. En plus, dans cette entente, il va falloir qu'il y ait une clause qui fasse en sorte que, si jamais monsieur Saputo vend l'équipe, le nouveau propriétaire se devra de respecter aussi le nouveau bail et toutes les clauses qui viennent avec. Ça, ça peut compliquer une éventuelle potentielle vente de l'équipe».

Jeremy Filosa

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