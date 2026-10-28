Il frustre les Blues de St. Louis

Auteur d'une performance magistrale de 46 arrêts, le jeune Jacob Fowler a guidé le Canadien de Montréal vers une victoire de 2 à 0 face aux Blues de St-Louis en signant son deuxième jeu blanc de la saison.

L’éclosion fulgurante du gardien de 21 ans brouille les plans initiaux de l'organisation et crée une saine compétition à l'interne...

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mercredi à Lagacé le matin.

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