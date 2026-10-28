Amitié avec une IA

Après avoir interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, le gouvernement australien s'attaque désormais aux robots conversationnels dotés d'intelligence artificielle qui créent une intimité émotionnelle avec les enfants.

Frédéric Labelle souligne que de plus en plus de jeunes considèrent ces agents conversationnels comme leurs meilleurs amis, un phénomène révélateur de la solitude contemporaine.

Quels sont les impacts pour le développement social des enfants?

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout, lors de sa chronique réseaux sociaux, mercredi à Lagacé le matin.