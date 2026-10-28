Une collision entre deux trains à grande vitesse (TGV) a causé au moins 68 morts et plus de 180 blessés en Espagne, mercredi.

L'accident, qui serait dû à une panne informatique et à une possible erreur humaine, relance le débat sur la sécurité ferroviaire en Espagne.

C'est du moins ce que constate sur le terrain le journaliste Romain Chauvet, qui évoque notamment le souvenir encore frais d'un accident similaire survenu en Andalousie, faisant 46 morts en janvier.

Écoutez le compte-rendu du journaliste indépendant basé à Madrid, Romain Chauvet, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.