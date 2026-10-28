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68 morts et plus de 180 blessés

Collision de TGV: la sécurité ferroviaire remise en doute en Espagne

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 octobre 2026 15:48

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Collision de TGV: la sécurité ferroviaire remise en doute en Espagne
Les services d'urgence s'affairent sur les lieux d'une collision entre deux trains à Urda, en Espagne, le mercredi 28 octobre 2026. / AP Photo/Manu Fernandez

Une collision entre deux trains à grande vitesse (TGV) a causé au moins 68 morts et plus de 180 blessés en Espagne, mercredi.

L'accident, qui serait dû à une panne informatique et à une possible erreur humaine, relance le débat sur la sécurité ferroviaire en Espagne.

C'est du moins ce que constate sur le terrain le journaliste Romain Chauvet, qui évoque notamment le souvenir encore frais d'un accident similaire survenu en Andalousie, faisant 46 morts en janvier.

Écoutez le compte-rendu du journaliste indépendant basé à Madrid, Romain Chauvet, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«Tout au long de la journée, à la fois des Espagnols, mais également des touristes m'ont dit: "Écoutez, on a des craintes à l'idée de prendre le train." Certains ont annulé leurs billets de train, veulent prendre l'autobus ou ont même loué des voitures plutôt que d'utiliser ce mode de transport. (...) Mais oui, cette colère et ces craintes, on les entend de plus en plus. D'ailleurs, demain, un syndicat ferroviaire appelle à une grève de 24 h pour protester contre le manque de sécurité.»

Romain Chauvet

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