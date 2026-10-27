Fatigue d'automne, dépression saisonnière et horloge biologique: une étude australienne soulève une question intéressante.

Et si certains symptômes qu'on associe à la dépression étaient plutôt liés à un dérèglement de notre horloge biologique?

Écoutez à ce sujet Joël Monzée, docteur en neuroscience, au micro de Gino Chouinard.

L'étude australienne, menée sur 11 400 personnes, révèle que 25 % des symptômes associés à la dépression pourraient être liés à un dérèglement du rythme circadien plutôt qu’à une dépression psychiatrique.

Les femmes sont plus souvent diagnostiquées en raison de facteurs hormonaux, et le manque de luminosité automnale, accentué par le changement d’heure, perturbe l’horloge biologique, provoquant fatigue et blues saisonnier.

La luminothérapie est évoquée comme solution potentielle pour atténuer les symptômes de la dépression saisonnière.