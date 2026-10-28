Le privé et les logements sociaux

Devant l'ampleur de la crise du logement à Montréal, des entreprises du secteur privé prennent une initiative inédite pour accroître l'offre abordable.

Les géants de l'immobilier Mach, Devimco et Cogir s'unissent pour concevoir et construire, à but non lucratif, une tour de 20 étages totalisant 423 logements sociaux.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réagir à cette initiative, mercredi midi à La commission.