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États-Unis

Les centres de données sont devenus un enjeu électoral

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 octobre 2026 18:04

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Les centres de données sont devenus un enjeu électoral
Nellie Brière. / Cogeco Média

Les centres de données sont devenus un enjeu dans la campagne des élections de mi-mandat.

Écoutez Nellie Brière nous expliquer à quel point les centres de données sont un enjeu lors des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Les centres de données, essentiels à l’intelligence artificielle et au nuage, deviennent un enjeu politique aux États-Unis, notamment en Virginie.

Le tout, à cause de leur forte consommation d’électricité et d’eau, et de leur impact sur les citoyens, ce qui influence les élections locales et nationales.

Nelli aborde aussi la stratégie d’Instagram (Meta) qui souhaite concurrencer Netflix en proposant des vidéos longues, facilitant la création de reels automatiques pour retenir les créateurs et l’audience, tout en renforçant la monétisation sur la plateforme.

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