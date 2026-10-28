Le différend entre Mark Carney et Paul St-Pierre Plamondon au sujet de la présence du Québec au sommet Canada-UE qui se déroulera à Montréal jeudi a occupé une large place dans les débats à la Chambre des communes mercredi.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a vivement défendu la position de son collègue indépendantiste, tandis que le premier ministre du Canada continue d'affirmer que Paul St-Pierre Plamondon peut assister aux événements et que seul le droit à une allocution lui a été refusé.

Écoutez à ce sujet le point de vue du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, mercredi, au Québec maintenant.