Vers une baisse généralisée des prix?

Le marché immobilier québécois montre des signes évidents d'essoufflement après des années de surchauffe.

Alexandre Leblond analyse la hausse marquée du nombre d’inscriptions dans plusieurs régions du Québec, qui entraîne une diminution notable de la surenchère et un retour des conditions d’achat, comme l'inspection.

Les propriétés se négocient désormais plus souvent sous le prix affiché.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, lundi à Lagacé le matin.

Parallèlement, une hausse des taux directeurs attendue mercredi de la part de la Banque du Canada pourrait secouer les détenteurs de taux variables et redéfinir la notion de «normalité» financière pour les jeunes acheteurs.