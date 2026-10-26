Après une période de maintenance

Desjardins effectuait une période de maintenance du 12 au 20 octobre en raison de la modernisation de son système de gestion des cartes de crédit. Pendant quelques jours, certaines fonctionnalités n’étaient pas disponibles.

Le hic, c’est que, même après la mise à jour, plusieurs clients éprouvent toujours des problèmes avec la gestion de leur compte bancaire.

Certains paiements effectués vers des cartes de crédit Visa n’apparaissent toujours pas, faisant craindre des retards et un impact négatif sur la cote de crédit.

Écoutez Jean-Benoît Turcotti, porte-parole de Desjardins, faire le point au micro de Patrick Lagacé, lundi.





