Encerclé par des loups

Parti chasser dans la forêt boréale au nord du lac Saint-Jean il y a quelques semaines, l'ingénieur forestier à la retraite Antoine Roy a vécu une mésaventure hors du commun lorsqu'il s'est retrouvé encerclé par une meute de loups. C'est ce que raconte un article du Journal de Montréal, paru mercredi.
Écoutez Antoine Roy témoigner de son expérience au micro de l'animateur Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.
«Avec le recul, je trouve que j'ai vécu une belle expérience avec notre faune locale. Mais sur le coup, je vous dirais que j'ai ressenti de la crainte. C'est très impressionnant. Quand on ne l'a pas vécu, on n'a pas idée, mais quand on est dedans, c'est wow!»