Encerclé par des loups

Parti chasser dans la forêt boréale au nord du lac Saint-Jean il y a quelques semaines, l'ingénieur forestier à la retraite Antoine Roy a vécu une mésaventure hors du commun lorsqu'il s'est retrouvé encerclé par une meute de loups. C'est ce que raconte un article du Journal de Montréal, paru mercredi.

Écoutez Antoine Roy témoigner de son expérience au micro de l'animateur Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.