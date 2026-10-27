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Tours cellulaires

BCE et La Caisse créent une nouvelle société

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 octobre 2026 17:34

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
BCE et La Caisse créent une nouvelle société
À vos intérêts / Cogeco Média

BCE, maison mère de Bell Canada, devient partenaire avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (La Caisse) afin de créer une nouvelle société d’infrastructure de tours cellulaires du nom de TowerCo.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet en compagnie de Gino Chouinard.

La Caisse fait l'acquisition de 49,9 % de cette nouvelle société à un prix d’achat de 2,45 milliards (G$).

BCE utilisera ces fonds pour réduire sa dette et investir dans l’intelligence artificielle et les centres de données.

La Caisse, déjà investie dans 8,9 milliards $ d’infrastructures similaires, voit cette transaction comme un actif stable à long terme.

«Pour la caisse, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ils investissent dans des actifs qu'ils connaissent et ils savent comment gérer tout ça», dit-elle.

Autre sujet discuté

  • Un franc succès pour le nouvel aéroport de St-Hubert, avec 300 000 passagers.

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