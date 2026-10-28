Film L'AUTRE à l'affiche de 30 octobre

Le comédien Pierre-Yves Cardinal est en vedette dans le film L'AUTRE, un thriller psychologique teinté d'humour réalisé par Alexandre Franchi, qui sera en salle dès le 30 octobre.

Inspiré de l'histoire vécue par le réalisateur, le long-métrage met en scène un homme hospitalisé à la suite d'une chirurgie pour un cancer des os, forcé de partager sa chambre avec un jeune criminel blessé par balle.

Écoutez Pierre-Yves Cardinal discuter de ce nouveau film et du personnage de Stan qu'il incarne, mercredi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.