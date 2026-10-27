Les paiements en plusieurs versements

Avez-vous déjà acheté quelque chose en plusieurs versements que vous n’auriez probablement pas acheté si vous aviez dû payer le montant complet immédiatement?

Et surtout… l’avez-vous regretté?

Écoutez Patrick Renaud, expert en neurovente et chroniqueur affaires, à ce sujet avec Gino Chouinard.

Cette méthode augmente le panier moyen de 40 % et réduit les paniers abandonnés, mais entraîne des commissions élevées pour les commerçants et des frais pouvant atteindre 32 % en cas de retard, touchant 47 % des utilisateurs.

Aux États-Unis, 29 % des consommateurs utilisent ce mode pour l’épicerie, révélant une précarité financière.