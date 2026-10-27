Une vitrine internationale

Le chanteur William Cloutier est le seul artiste québécois francophone retenu parmi les cinq finalistes en lice pour représenter le Canada au prestigieux concours de l'Eurovision.

Choisi parmi 325 candidatures, l'interprète aborde cette compétition internationale bilingue comme une occasion en or de faire rayonner la culture d'ici et de célébrer la musique à l'échelle planétaire.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp qui a recueilli les commentaires de l'artiste mardi au Québec maintenant.