Élections serrées en Alaska

Une situation électorale pour le moins insolite retient l'attention en Alaska dans le cadre des élections sénatoriales, où les électeurs retrouvent deux candidats portant exactement le même nom, Dan Sullivan, sur leur bulletin.

En raison du système de primaire ouverte particulier de l'État, le sénateur républicain sortant affronte non seulement une candidate démocrate, mais également un candidat indépendant homonyme.

Cette confusion potentielle provoque une vive réaction de Donald Trump et du camp républicain, qui dénoncent déjà une tentative de fraude et menacent de contester les résultats devant les tribunaux si l'issue du vote leur est défavorable.

Écoutez l’expert politique, Guillaume Lavoie, à ce sujet, mardi, lors de l’émission Le Québec maintenant.