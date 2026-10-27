Retrouvailles avec son public

Jean-Michel Anctil va célébrer ses 60 ans sur scène. L'humoriste admet d'ailleurs qu'il avait hâte de renouer avec son public.
Écoutez l'humoriste Jean-Michel Anctil en grande entrevue avec Gino Chouinard et Jérémie Rainville.
Anctil souligne que d'entendre la réaction immédiate du public se compare à une forme de drogue.
«C'est vraiment grisant quand tu es sur scène, puis que tu entends les gens rire. C'est une drogue très, très forte. Puis, ça me manquait. Mais en même temps, j'ai fait du théâtre. J'ai fait Les voisins. J'ai fait Le Père Noël est une ordure. J'avais la rencontre avec le public qui était là, mais de me retrouver tout seul et d'être maître de mon temps, puis d'essayer des affaires... Ça, ça me manquait. Puis ma crainte, quand j'ai dit que je ne faisais plus de spectacle: j'avais peur de faire le show de trop. (...) Mais le show qu'on a fait, je suis très content. Et puis, je n'ai pas l'impression de faire le show de trop.»
Les autres sujets discutés
- L'écriture demeure une «torture» pour Anctil;
- Grande décision: lesquels de ses personnages devaient être de retour sur scène avec lui?
- Une soixantaine de shows sont prévus d'ici l'an prochain;
- La nostalgie qui émane des personnages a touché les spectateurs durant son rodage;
- Jean-Michel Anctil ne voulait pas se retrouver en tournée durant deux ou trois ans;
- Anctil a obtenu des prix d'interprétation récemment;
- On parle de sa passion du hockey avec Gino et Jérémie.