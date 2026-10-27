Retrouvailles avec son public

Jean-Michel Anctil va célébrer ses 60 ans sur scène. L'humoriste admet d'ailleurs qu'il avait hâte de renouer avec son public.

Écoutez l'humoriste Jean-Michel Anctil en grande entrevue avec Gino Chouinard et Jérémie Rainville.

Anctil souligne que d'entendre la réaction immédiate du public se compare à une forme de drogue.