Chronique réseaux sociaux

Un procès contre Meta et Snapchat, intenté par deux adolescents qui accusent ces plateformes d'avoir nui à leur santé mentale, débute, mercredi, à Los Angeles.

Écoutez la chroniqueuse Nellie Brière faire le point sur les éléments en cause dans cette affaire, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.



