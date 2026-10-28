Chronique réseaux sociaux

Un procès contre Meta et Snapchat, intenté par deux adolescents qui accusent ces plateformes d'avoir nui à leur santé mentale, débute, mercredi, à Los Angeles.
Écoutez la chroniqueuse Nellie Brière faire le point sur les éléments en cause dans cette affaire, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Le cœur des accusations, c'est les fonctionnalités qui encouragent soit à rester ou à revenir constamment sur les plateformes. C'est le fameux défilement infini, où, souvent, on perd le fil de l'heure, les lectures automatiques, et les flammes de Snapchat.»
Autres sujets abordés
- L'état d'avancement du projet de loi C-134 à Ottawa visant à protéger les mineurs contre certains contenus en ligne;
- L'impact des algorithmes, des notifications et des systèmes de récompense à dopamine sur le cerveau en développement.