 Aller au contenu
Chronique réseaux sociaux

Santé mentale des adolescents: nouveau procès contre Meta et Snapchat

par 98.5

0:00
5:16

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 octobre 2026 16:03

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Santé mentale des adolescents: nouveau procès contre Meta et Snapchat
Un procès contre Meta et Snapchat, intenté par deux adolescents qui accusent ces plateformes d'avoir nui à leur santé mentale, débute ce mercredi à Los Angeles. / guteksk7 / Adobe Stock

Un procès contre Meta et Snapchat, intenté par deux adolescents qui accusent ces plateformes d'avoir nui à leur santé mentale, débute, mercredi, à Los Angeles. 

Écoutez la chroniqueuse Nellie Brière faire le point sur les éléments en cause dans cette affaire, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.


 

«Le cœur des accusations, c'est les fonctionnalités qui encouragent soit à rester ou à revenir constamment sur les plateformes. C'est le fameux défilement infini, où, souvent, on perd le fil de l'heure, les lectures automatiques, et les flammes de Snapchat.»

Nellie Brière

Autres sujets abordés

  • L'état d'avancement du projet de loi C-134 à Ottawa visant à protéger les mineurs contre certains contenus en ligne;
  • L'impact des algorithmes, des notifications et des systèmes de récompense à dopamine sur le cerveau en développement.

Vous aimerez aussi

L'Australie veut interdire les robots conversationnels intimes pour enfants
Lagacé le matin
L'Australie veut interdire les robots conversationnels intimes pour enfants
0:00
3:23
Faire travailler les pilotes 14 h de suite: une bonne idée?
La commission
Faire travailler les pilotes 14 h de suite: une bonne idée?
0:00
10:15
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le CF Montréal aurait mis fin au tournage d'un documentaire sur le club
Rattrapage
Rien ne va plus pour le CF
Le CF Montréal aurait mis fin au tournage d'un documentaire sur le club
Collision de TGV: la sécurité ferroviaire remise en doute en Espagne
Rattrapage
68 morts et plus de 180 blessés
Collision de TGV: la sécurité ferroviaire remise en doute en Espagne
Personnage de Stan: «C'est sûr que le défi était de taille»
Rattrapage
Film L'AUTRE à l'affiche de 30 octobre
Personnage de Stan: «C'est sûr que le défi était de taille»
«S'asseoir sur une chaise et se taire, ce n'est pas acceptable pour le Québec»
Rattrapage
Présence du Québec au sommet Canada-UE
«S'asseoir sur une chaise et se taire, ce n'est pas acceptable pour le Québec»
«Je n'ai pas l'impression de faire le show de trop» -Jean-Michel Anctil
Rattrapage
Retrouvailles avec son public
«Je n'ai pas l'impression de faire le show de trop» -Jean-Michel Anctil
Les centres de données sont devenus un enjeu électoral
Rattrapage
États-Unis
Les centres de données sont devenus un enjeu électoral
Fatigue d'automne: dépression saisonnière ou horloge biologique?
Rattrapage
Étude australienne
Fatigue d'automne: dépression saisonnière ou horloge biologique?
BCE et La Caisse créent une nouvelle société
Rattrapage
Tours cellulaires
BCE et La Caisse créent une nouvelle société
Mi-mandat: «Si les Républicains gagnent, ça va bien, sinon il y a de la fraude»
Rattrapage
Élections serrées en Alaska
Mi-mandat: «Si les Républicains gagnent, ça va bien, sinon il y a de la fraude»
«Dépenser sans que tu ailles l'impression que tu dépenses» -Patrick Renaud
Rattrapage
Les paiements en plusieurs versements
«Dépenser sans que tu ailles l'impression que tu dépenses» -Patrick Renaud
Fowler devant le filet: «On fait courir le cheval qui est le plus rapide»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Fowler devant le filet: «On fait courir le cheval qui est le plus rapide»
Eurovision: William Cloutier parmi les 5 finalistes canadiens
Rattrapage
Une vitrine internationale
Eurovision: William Cloutier parmi les 5 finalistes canadiens
«PSPP a choisi de défendre les intérêts de son parti avant ceux du Québec»
Rattrapage
Conflit entre Québec et Ottawa
«PSPP a choisi de défendre les intérêts de son parti avant ceux du Québec»
Jacob Fowler devant le filet face aux Blues
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Jacob Fowler devant le filet face aux Blues