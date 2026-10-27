Le hockey des Canadiens

Pour le duel contre les Blues, à Saint-Louis, les Canadiens de Montréal misent sur Jacob Fowler devant le filet et intègrent Adam Engström en défense à la place d'Arber Xhekaj.

Face à l'écart qui se creuse au classement dans la division Atlantique, l'entraîneur Martin St-Louis doit aligner ses éléments les plus performants pour récolter des points, tout en gérant le développement et la valeur marchande de ses jeunes joueurs en vue d'éventuelles transactions.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens aux réseaux de Cogeco Média, Martin McGuire, faire le point, mardi soir, lors de l'émission Le Québec maintenant.