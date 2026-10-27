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Le hockey des Canadiens

Fowler devant le filet: «On fait courir le cheval qui est le plus rapide»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 octobre 2026 17:01

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Martin McGuire
Martin McGuire
Fowler devant le filet: «On fait courir le cheval qui est le plus rapide»
Martin McGuire / Cogeco Média

Pour le duel contre les Blues, à Saint-Louis, les Canadiens de Montréal misent sur Jacob Fowler devant le filet et intègrent Adam Engström en défense à la place d'Arber Xhekaj.

Face à l'écart qui se creuse au classement dans la division Atlantique, l'entraîneur Martin St-Louis doit aligner ses éléments les plus performants pour récolter des points, tout en gérant le développement et la valeur marchande de ses jeunes joueurs en vue d'éventuelles transactions.  

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens aux réseaux de Cogeco Média, Martin McGuire, faire le point, mardi soir, lors de l'émission Le Québec maintenant.

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