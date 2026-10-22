Diplomatie canadienne en Turquie, l'itinérance et les réactions à Ruba Ghazal

Pour son édito, Luc Ferrandez abordent plusieurs sujets d'actualité marquants.

D'abord, la couverture internationale de Mark Carney et les récentes ouvertures diplomatiques du Canada vers la Turquie.

Les commissaires soulignent ensuite le consensus transpartisan qui s'amorce concernant le financement de l'itinérance au Québec.

Enfin, la discussion se déplace vers les vives réactions du public au sujet de Ruba Ghazal.

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez, jeudi midi à La commission avec Nathalie Normandeau.