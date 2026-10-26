Les conservateurs au pouvoir

Le Nouveau Parti démocratique en Colombie-Britannique jouait gros en déclenchant des élections anticipées. Et le résultat est loin d’être celui qui était espéré par le chef de la formation, David Eby.
Pour une première fois en près d’un siècle, c’est le Parti conservateur qui prend le pouvoir en Colombie-Britannique. Lorne Doerkson s’apprête à devenir un premier ministre à la tête d’un gouvernement majoritaire.
Écoutez Dimitri Soudas, chroniqueur politique, revenir sur les élections provinciales et leur impact sur le fédéral à Lagacé le matin.
«Le NPD avait une majorité, il leur restait deux ans dans leur mandat et… Ils ont mangé une volée. [...] Ce qui est très important aujourd’hui, c’est que présentement, sept provinces sur 10 sont dirigées par des gouvernements conservateurs, tandis qu’à Ottawa, les conservateurs fédéraux sont rendus plus ou moins à 28%.»
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