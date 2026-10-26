L'ancien président américain Barack Obama est l'une des figures mises à l'avant-plan par les démocrates durant les élections de mi-mandat.

Valérie Beaudoin explique qu'il est sans doute le politicien démocrate le plus populaire à l'heure actuelle, le qualifiant d'«éminence grise»

Obama fait d'ailleurs parler de lui pour avoir lancé des flèches au président Donal Trump lors de ses discours...

Écoutez la chroniqueuse Valérie Beaudoin décortiquer le tout, lundi, à l'émission de Gino Chouinard.