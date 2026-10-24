La députée a arboré le keffieh au Salon rouge

Des milliers de personnes ont signé une pétition réclamant le départ de la coporte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, qui a arboré le keffieh au Salon rouge mardi.

Écoutez le chroniqueur et avocat Frédéric Bérard se positionner au sujet de cette polémique, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.