La députée a arboré le keffieh au Salon rouge

Des milliers de personnes ont signé une pétition réclamant le départ de la coporte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, qui a arboré le keffieh au Salon rouge mardi.
Écoutez le chroniqueur et avocat Frédéric Bérard se positionner au sujet de cette polémique, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Je trouve que ça fait dur. Ghazal est notamment palestinienne. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y ait plus d'indignation face à un bout de tissu, qui est un symbole non religieux, mais un symbole politique, qu'au génocide lui-même. Ce n’est pas nous autres ça!»