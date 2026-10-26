Vendredi dernier, Donald Trump a modifié des tarifs sur 22 produits et en a ajouté sur d'autres, notamment, à la suite de la demande de la sénatrice du Maine.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Les discussions commerciales ont-elles vraiment repris entre le Canada et les États-Unis?;
- On aborde la création de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, initiée par le Canada, sans participation du G7 ni du Royaume-Uni;
- La décision de Moody’s de ne pas décoter la France fait jaser.