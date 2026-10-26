Utilisés pour régler des troubles neurologiques

Les implants cérébraux sont déjà utilisés pour traiter des troubles neurologiques, mais pourraient-ils aller plus loin et être commercialisés à grande échelle?

Le neurochirurgien Sami Obaid explique que ce n'est pas de la science-fiction et que ça pourrait se faire, mais que l'objectif n'est pas de les utiliser dans ce contexte-là.

Selon lui, il faut davantage se concentrer sur l'amélioration de technologies déjà en place qui connaissent parfois certains ratés, comme sur les personnes atteintes d'épilepsie.

Écoutez Sami Obaid, neurochirurgien au Centre hospitalier de l’Université de Montréal, en dire plus sur le sujet, lundi, à l'émission Le Québec maintenant.