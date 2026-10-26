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Utilisés pour régler des troubles neurologiques

Implants cérébraux: «Ce n'est pas de la science-fiction»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 octobre 2026 16:39

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Implants cérébraux: «Ce n'est pas de la science-fiction»
Les puces au cerveau sont utilisées en médecine depuis maintenant plusieurs années / Adobe Stock / lucky photographer

Les implants cérébraux sont déjà utilisés pour traiter des troubles neurologiques, mais pourraient-ils aller plus loin et être commercialisés à grande échelle?

Le neurochirurgien Sami Obaid explique que ce n'est pas de la science-fiction et que ça pourrait se faire, mais que l'objectif n'est pas de les utiliser dans ce contexte-là.

Selon lui, il faut davantage se concentrer sur l'amélioration de technologies déjà en place qui connaissent parfois certains ratés, comme sur les personnes atteintes d'épilepsie.

Écoutez Sami Obaid, neurochirurgien au Centre hospitalier de l’Université de Montréal, en dire plus sur le sujet, lundi, à l'émission Le Québec maintenant.

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