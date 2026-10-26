Sa chanson «New Soul» toujours aussi écoutée

La chanson New Soul, qui cumule des centaines de millions d'écoutes sur Spotify, a propulsé la carrière de Yael Naim, de passage à Montréal.

Au micro de Gino Chouinard et de Catherine Beauchamp, la chanteuse explique qu'elle souhaite revisiter sa chanson 20 ans plus tard, avec cinq «remix» bientôt disponibles.

Elle raconte d'ailleurs comment New Soul, composée sur un vieux PC, a été utilisée dans une publicité d'Apple et qu'elle aurait été choisie par Steve Jobs lui-même.

Écoutez Yael Naim parler de son succès musical et de sa carrière à l'émission Le Québec maintenant, lundi.