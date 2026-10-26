Classiques d'antan toujours pertinents

La chanteuse et comédienne québécoise Dorothée Berryman se produit en spectacle au Studio Saint-Denis, avec un répertoire allant de Georges Gershwin à Cole Porter, à des chansons grivoises françaises comme celles de Colette Renard.
Écoutez Dorothée Berryman en compagnie de Catherine Beauchamp et de Gino Chouinard.
La chanteuse évoque l’importance de la scène, la modernisation des classiques et la maturité nécessaire pour interpréter certains titres.
«On peut les moderniser, c'est certain, par la façon de les rendre, par les arrangements, mais aussi, je les ai choisis parce que, pour moi, ces textes-là, ces paroles-là, sont complètement éloquentes. Maintenant, je changerai pas une virgule. Je trouve qu'elles sont parfaitement écrites. Je trouve que ce sont de grands textes.»