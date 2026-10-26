Classiques d'antan toujours pertinents

La chanteuse et comédienne québécoise Dorothée Berryman se produit en spectacle au Studio Saint-Denis, avec un répertoire allant de Georges Gershwin à Cole Porter, à des chansons grivoises françaises comme celles de Colette Renard.

Écoutez Dorothée Berryman en compagnie de Catherine Beauchamp et de Gino Chouinard.

La chanteuse évoque l’importance de la scène, la modernisation des classiques et la maturité nécessaire pour interpréter certains titres.